Kiparski objekti, ki ustvarjajo razpetost med zemljo in nebom

Galerija Kraške hiše v Repnu nadaljuje razstavno sezono s kiparsko razstavo tržaškega Slovenca Alessandra Starca z najnovejšimi deli na temo Pindarskih padcev. Na ogled bo do 3. maja.

Navdih za svoj pristen ustvarjalni izraz črpa iz morja in vetra, najraje uporablja les in kamen, ki sta značilna za naše območje. Pogosto reciklira kose lesa različnih endemičnih vrst, kot so oljka, hrast, mahagoni, javor, macesen, oreh ali akacija.

Mimo estetskega smisla za lepoto ustvarjajo kiparski objekti razpetost med zemljo in nebom v brezčasnem neprostoru, kjer postanemo del božanskega.