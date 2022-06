Kraški kvintet praznoval 30-letnico

»Nad vsakimi pričakovanji.« S temi besedami je Goran Kocman, prvi mož Kraškega kvinteta, opisal praznovanje tridesetletnice glasbenega sestava v Repnu pretekli vikend.

Od petka do nedelje so na dvorišču gostilne Križman za razposajeno vzdušje skrbeli Kraški kvintet, Kraški muzikantje, Aleksi Jercog s prijatelji, Primorski fantje, DJ Boštjan, ansambel Igor in zlati zvoki, praznovanje pa je na nedeljski prireditvi, ki jo je povezovala Ajda Mlakar, sklenil znameniti Alpski kvintet. Slavljenci so se predstavili z vsem znanim repertoarjem, tudi z lastno priredbo uspešnice Pronto Giuseppe.