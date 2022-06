Šolskega leta ne more biti konec brez Zoisovega plesa. In tako je bilo tudi letos. Dijakinje in dijaki 4. in 5. razreda Tehniškega zavoda Žige Zoisa so se v sredo lepo uredili ter skupaj s starši in profesorji zbrali v restavraciji Križman v Repnu, kjer so preživeli prijeten večer ob glasbi in plesu.

Dijaki so najprej zaplesali koreografijo salse, nato s starši še dunajski valček. Sledila je tudi predstavitev njihove študijske poti na zavodu Zois.