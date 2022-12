V Kulturnem domu v Gorici so primorske medijske hiše Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org , TV in Radio Koper ter Primorske novice nagradili najboljše primorske športnike v letu 2022. Nagrado naš športnik so prejeli alpska smučarka Andreja Slokar, jadralec Toni Vodišek (nagrado je dvignil oče) in nogometaši FC Koper.