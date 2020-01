Licej Trubar je k vsedržavni noči klasičnega liceja letos pristopil prvič pristopil. V petek so dijaki s pomočjo profesorjev priredili prav poseben večer v slogu klasične kulture in zabave. Pod vodstvom prof. Barbare Zlobec so pripravili bogat kulturni program, ki je segal od glasbenih in gledaliških točk do priložnostnih govorov in prav posebnega resničnostnega šova.