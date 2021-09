Počastili bazoviške junake

Toplo jesensko sonce in rahel vetrič sta na bazovski gmajni v nedeljo, 12. septembra, pospremila svečanost v spomin na 91. obletnico ustrelitve Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša.

Proslavo, ki se je je udeležila lepa množica ljudi, sta povezovala igralca Slovenskega stalnega gledališča Primož Forte in Nikla Petruška Panizon, slavnostna govora so organizatorji letos zaupali toskanskemu senatorju in predsedniku parlamentarne komisije za ustavna vprašanja Dariu Parriniju in profesorju, politiku ter pisatelju Borisu Pangercu.

Ob glasbeni spremljavi žalostinke Žrtvam, ki sta jo zapela mešana pevska zbora Lipa in Rdeča zvezda pod vodstvom Tamare Ražem Locatelli in Rada Miliča ob spremljavi harmonikarja Mirana Pečenika, so k spomeniku predstavniki političnih, kulturnih in borčevskih organizacij položili vence.