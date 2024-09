V Repen so se v soboto popoldne vrnile karjole. Tekmovanje za najlepšo in najhitrejšo samokolnico Karjola Challenge je privabilo lepo množico ljudi. Zabave ni manjkalo. Udeležence priljubljenega zabavnega dogodka je zabaval Vipavski kvintet, petje in ples sta se zavlekla do zgodnjih jutranjih ur.