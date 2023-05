V soboto, 13. maja, je Arci v sklopu festivala Sabir organiziral shod proti zidovom in za sprejem od Socerba do Boljunca. Udeležilo se ga je približno tisoč ljudi, ki so prišli iz cele Italije, pa tudi od drugod. Stopali so po trasi tako imenovane balkanske poti. Shod je spremljalo potujoče gledališče Cantieri meticci. Gledališka skupina, ki deluje kot krožek Arci v Bologni, je pripovedovala zgodbe mladih migrantov, ki jih je srečala v taboriščih po balkanski poti, in brala njihove poezije. Po poti so vozili scenografijo, ki je bila sestavljena iz osmih koles, na njej pa so bila pritrjena platna s slikami umetnice Sare Pura.