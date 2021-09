Na Večstopenjski šoli Doberdob se je v ponedeljek začelo novo šolsko leto. V klopi so se vrnili učenci šol v Doberdobu, Sovodnjah, Romjanu in na Vrhu; šolski zvonec se je prvič v letošnjem šolskem letu oglasil tudi na doberdobski nižji srednji šoli. Z dejavnostjo so začeli tudi vrtci.