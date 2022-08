Pri vhodu na repenski trg, na Colu in pred Kraško hišo od petka stojijo mogočni zeleni slavoloki, ki ponosno pričakujejo svate, noše in obiskovalce nasploh, ki se bodo v prihodnjih dneh množično udeležili 27. Kraške ohceti. Mladi in manj mladi moški so vneto dvigovali borovce in jih do večera z brinom spletli v slavoloke, ki jih bodo dan pred ohcetjo okrasili še z živopisanimi papirnatimi rožami, ki so jih v preteklih tednih pripravila domača dekleta.