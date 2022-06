Z občuteno slovesnostjo poimenovali repensko telovadnico po Paolu Colji

Na slovensnosti so spregovorili županja Tanja Kosmina, Andrej Maver v imenu AŠZ Sloga ter AŠD Sloga Tabor, upraviteljev in glavnih uporabnikov telovadnice, ter slavnostni govornik Aleksij Križman.V telovadnici so zaplesale še mlade plesalke ritmičnega oddelka SKD Rdeča Zvezda iz Saleža. Za glasbeno spremljavo večera je poskrbel moški pevski zbor Kraški dom pod taktirko Vesne Guštin, večer pa je povezovala Nataša Škerk. Župnik Anton Bedenčič je blagoslovil spominsko ploščo, delo domačih obrtnikov Ervina Černute in Martina Rebecchija, ki so jo odkrili člani družine Colja – soproga Majda ter otroka Katja in Iztok.