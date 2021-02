Zvočne knjige, pravljice in dostava

Prisrčno dobrodošlico prejme prav vsak, ki stopi čez prag tržaške Narodne in študijske knjižnice. V prostore, ki so po daljšem obdobju zaprtja zaradi ukrepov za zajezitev pandemije ponovno odprti za javnost, redno zahajajo Slovenci in Italijani, ne le po čtivo ali študijsko gradivo. Lepa beseda namreč vedno spremlja obiskovalce enega izmed središč slovenske kulture v Italiji, priljubljen kraj, kjer se med obloženimi policami radi sprehajajo bralci vseh starosti, ki iščejo znanje, razvedrilo, informacijo ali enostavno tišino. Obiski potekajo ob strogih varnostnih ukrepih. Na vhodnih vratih visijo vsa pravila, katerih se morajo obiskovalci strogo držati.