20 let smeha v znamenju Komigoja

Komigo letos praznuje svojo 20-letnico. Včeraj so letošnji niz komičnih predstav predstavili v Kulturnem domu v Gorici, kjer je njegov predsednik Igor Komel ugotavljal, da se je festival po »plahem« začetku zelo dobro uveljavil. Vsako leto se nabere med 150 in 200 abonentov, ki se jim pri določenih predstavah pridružijo še drugi gledalci. Komel je pojasnil, da Dežela FJK, ki ob Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in Fundaciji Goriške hranilnice sofinancira projekt, zahteva, da se gledališkim predstavam pridružijo tudi filmske projekcije in koncerti. Na predstavitvi je prirediteljem ob 20-letnici čestital goriški pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič.

Ena izmed letošnjih predstav bo v dvorani SNG v Novi Gorici, in sicer 23. aprila, ko bodo Dinamitke oblikovale eksplozivni koncert v družbi raznih humoristov. Koncert si bodo lahko ogledali abonenti Komigo ter abonenti SNG Nova Gorica ter tržaškega SSG. Predstava sodi v okvir prireditev, ki napovedujejo bližajočo se Evropsko prestolnico kulture 2025.

V okviru Komigoja vsako leto nastopi tudi kaka krajevna gledališka skupina. Letos bodo prišli na vrsto igralci in igralke Prosvetnega društva Štandrež, ki bodo v četrtek, 25. maja, v Kulturnem domu uprizorili komedijo Pamela. Na včerajšnji predstavitvi letošnjega festivalskega programa je v imenu Prosvetnega društva Štandrež spregovoril Marko Braini, poleg katerega v komediji Pamela nastopajo še Egon Cijan, Božidar Tabaj, Matej Klanjšček, Polonca Cijan, Mojca Dolinšek, Mirjam Gravnar in Gabrijela Vidmar.

Uvodni, sicer izven abonmajski, dogodek bo na sporedu v sredo, 8. marca, ob 20.30, ko bo tudi v počastitev mednarodnega dneva žena nastopil mešani pevski zbor Freevoices iz Koprivnega. V torek, 14. marca, bodo predvajali nemi film What happened to Jones?. V torek, 28. marca, bo na sporedu komedija Fantovščina v izvedbi gledališča SiTi Teater iz Ljubljane, v kateri nastopajo Žan Papič, Gašper Bergant in Sašo Stare. V sredo, 12. aprila, bo čas za koncert Moj živòt je rokentrol. Na odru se bodo zvrstili Gojmir Lešnjak – Gojc, Jaša Jamnik in skupina Vis D’Dohtars. V sredo, 10. maja, bo na sporedu predstava v italijanskem jeziku Antenati, v kateri bo nastopil priznani igralec Marco Paolini. V torek, 6. junija, bo predstava Slovenec in pol, ki jo bosta uprizorila Aleš Novak in Perica Jerković.

Poleg omenjenih predstav bo na voljo tudi nekaj prireditev izven abonmaja. Vtorek, 18. aprila, se bosta Miran Košuta in Jani Kovačič predstavila z igro Giorgio Gaber(ščik). V torek, 11. aprila, bo recital Angela Florama Vino e libertà. V soboto, 15. aprila, bodo učenci in učenke Dijaškega doma uprizorili muzikal Bumbarji. V četrtek, 20. aprila, bo predstava Hosana, v kateri bodo nastopili dijaki goriških slovenskih višjih srednjih šol. Junija bo na sporedu opera La serva padrona v izvedbi mednarodne operne akademije Križ, točnega datuma niso še določili.

V torek, 19. junija, bo v ronkah koncert skupine Toys - Tribute to Freddie Mercury. Jeseni se bo niz zaključil s koncertom Vedun, na katerem bo nastopil ansambel za staro meditativno glasbo. Razen dveh izjem bodo vse predstave v Kulturnem domu v Gorici. Abonma je že na prodaj, predvideva sedem predstav in stane 65 evrov (redni) oz. 50 evrov (znižani). Informacije so na voljo v uradu Kulturnega doma (tel. 0481-33288, info@kulturnidom.it.