25-letno Karin Furlan še vedno pogrešajo

Policisti nadaljujejo z iskanjem 25-letne Karin Furlan iz Nove Gorice. Kljub intenzivnemu iskanju 25-letnica ostaja pogrešana. Nazadnje so jo opazili 11. decembra v njenem stanovanju, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. Policisti so danes organizirali iskalno akcijo na obrobju Nove Gorice, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Več policistov je pogrešano danes iskalo na obrobju Nove Gorice, ob obrežju potoka Koren v Panovcu in širše okolice. Gre za težko dostopen in močvirnat teren. Pri iskanju je sodeloval tudi policijski pes. Kljub obširni iskalni akciji pogrešane niso našli.

Pogrešana je visoka okoli 175 centimetrov. Ima temne oči in temno rjave daljše lase. Oblečena je bila v črno majico in turkizno, srednje dolgo krilo. Obute je imela črne čevlje.

Policisti prosijo vse, ki imajo kakršnekoli informacije o pogrešani, naj se obrnejo na policiste novogoriške policijske postaje na telefonsko številko 05 303 44 00 ali na elektronski naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Zglasijo se lahko tudi na najbližji policijski postaji ali pokličejo na 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.