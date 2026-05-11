Nekoč tramvaji, v prihodnosti vozlišče

Nekoč so tam hranili tramvaje, v prihodnje pa se bodo na območju srečevali avtomobili, kolesarji, pešci in turisti. Goriška občina išče načrtovalca za prenovo nekdanje tramvajske remize med ploščadjo Umberta Sabe in Ulico Francesca di Manzana. Tam v dogovoru z Deželo FJK načrtujejo novo prometno vozlišče s približno sto parkirnimi mesti, storitvami za kolesarje in pešce ter muzejem. Razpis je bil objavljen 30. aprila. Izbrani načrtovalec bo, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji, pripravil tehnično-ekonomski in izvedbeni projekt celovite prenove danes precej zanemarjenega, a strateško pomembnega območja ob železniški postaji, kjer vozniki pogosto zaman iščejo parkirni prostor.

Območje nekdanje remize, ki se že nekaj let uporablja kot gramozno parkirišče, se bo spremenilo v dopolnitev obstoječega prometnega vozlišča ob železniški postaji, v katerega je Dežela FJK v zadnjih letih že vložila zajetna sredstva. Namen obnove je urediti prostor, kjer bi se povezali avtomobilski, avtobusni, železniški in kolesarski promet, obenem pa ohraniti zgodovinski spomin na razvoj mestnega javnega prometa. Predvidena je ureditev parkirne hiše s 101 parkirnim mestom, ki naj bi razbremenila okolico postaje in odgovorila na parkirne težave številnih dnevnih delovnih in študijskih migrantov ter drugih potnikov.

Pomemben del projekta bo tudi arhitekturna obnova nekdanje remize. V njej naj bi nastali pokriti večnamenski in razstavni prostori, namenjeni muzejski predstavitvi zgodovine javnega prometa v Gorici. Župan Rodolfo Ziberna je jeseni napovedal, da naj bi v muzeju med drugim razstavili obnovljen zgodovinski železniški vagon, kočijo, gradivo o tramvajih in prikaze razvoja javnega prevoza – od konjskih vpreg do sodobnih električnih avtobusov. Ohranjeni naj bi bili tudi začetni deli starih tirov.

Občina Gorica ima za projekt prenove degradiranega območja na voljo 4.550.000 evrov. Sredstva prihajajo iz deželnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj 2021–2027: okrog 80 odstotkov sredstev bosta prispevali EU in država, preostalo pa Dežela FJK.