250 tisoč evrov za obnovo naravoslovnega muzeja Comel

Naravoslovni muzej Alvise Comel bo v kratkem dočakal nekaj potrebnih obnovitvenih del, da bo prikupnejši in bolj funkcionalen. Občina Gorica je od Dežele FJK pridobila 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev za izredno vzdrževanje in energetsko učinkovitost stavbe v Ulici Brigata Avellino 4, kjer domuje muzej, ki predstavlja zaradi posebnosti zbirk pomemben del kulturne ponudbe mesta. Sredstva sodijo v finančno postavko za izredno vzdrževanje, obnovo stavbe, širitev, prenovo in nakup opreme za muzeje v občinski lasti.

Izvedbeni projekt predvideva posege na treh različnih področjih. Prva bo na vrsti zamenjava vseh oken v muzejskih prostorih, sledila bosta izolacija podstrešja in ureditev dotrajane strešne kritine. V stavbi, ki je bila zgrajena leta 1959 in so jo razširili med letoma 1970 in 1973, je nekoč domovala osnovna šola. Septembra 2013 jo je občina dodelila Društvu naravoslovcev Alvise Comel, ki še danes prostovoljno upravlja muzej.

Nad obnovo je bil upravičeno zadovoljen predsednik društva Comel, geolog Giuliano Spangher, ki je namignil, da je muzej nastal po zaslugi donacij in predstavil, kaj vsega si lahko danes ogledamo v njegovih prostorih. V njih ni nič virtualnega, je Spangherju v ponos. Obiskovalci se tu soočijo z realnostjo, se je celo dotaknejo včasih in se tako morda zavedajo, da ni preteklost nekaj metafizičnega in tako zelo oddaljenega, kakor je mogoče doumeti v virtualnem svetu.

Giuliano Spangher je potožil nad dejstvom, da obiskovalcev ni veliko. Ob Goričanih je včeraj povabil na obisk še zlasti šolsko mladino, ki bi spoznala marsikaj zanimivega o krajevnem okolju in znanosti. »Opazili smo, da pride do nas veliko več šol iz Slovenije, kot ne goriških šol. To naj bo torej naš cilj za leto 2025 - privabiti čim več mladih!«