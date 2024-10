300 njokov s slivami in 400 divjačinskih hamburgerjev je bilo premalo

Koliko je bilo obiskovalcev na letošnjih Okusih ob meji, ki so se zaključili v nedeljo? »Ocenjujemo, da je bilo gostov približno toliko kot lani, ko smo presegli mejo 600.000 obiskovalcev,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, s katerim se glede števila obiskovalcev marsikdo ne strinja. Razni gostinci in tudi sami stojničarji so nam povedali, da je bilo v četrtek in petek prazničnega vzdušja bolj malo. Mesto se je napolnilo po sobotnem popoldanskem nalivu, medtem ko je za nedeljo res treba priznati, da je Gorica res pokala po šivih.

S soboto in zlasti z nedeljo so zelo zadovoljni tudi v Slovenski vasi. »Z zelo dobrim nedeljskim obiskom smo kompenzirali nekoliko nižje število gostov iz začetka praznika. V nedeljo so člani društva Sabotin iz Štmavra morali zapreti kuhinjo že po kosilu, saj so jim pošle vse zaloge hrane. Zelo zadovoljni so bili tudi v Vinoteki Števerjanski griči in v društvih Hrast iz Doberdoba in F.B. Sedej iz Števerjana,« poudarja Miloš Čotar.

Člani društva Sabotin so v nedeljo prodali trideset kilogramov račjega raguja, 40 kilogramov golaža iz divjega prašiča in 70 kilogramov njokov. Za posebno poslastico so veljali njoki s slivami, vendar so jih pripravili »samo« 300, tako da niso uspeli zadovoljiti vseh gostov, ki so si zaželeli značilne domače goriške jedi. V stojnici društva Hrast iz Doberdoba so palačinke cvrli kot po tekočem traku: za njihovo pripravo so porabili tisoč jajc. Poleg tega so prodali še 200 litrov kmečkega piva in šestdeset litrov teranovega likerja. »Delovno silo so predstavljali sami prostovoljci. Nekateri so delali tudi po petnajst ur na dan. Da je naša palančinkarna delovala (priprava zmesi, cvrtje palačink, mazanje, dodajanje preliva, strežba gostom), je bilo v raznih izmenah stalno prisotnih po deset članov društva oz. zbora Hrast,«pravi Cladio Peric. V Vinoteki Števerjanski griči so prodali 400 steklenic vina, medtem ko so člani števerjanskega društva F.B. Sedej pripravili preko 400 hamburgerjev iz divjega prašiča, ki so veljali za eno izmed novosti letošnje ponudbe Slovenske vasi.

Med praznikom so bila kar dobro obiskana srečanja, ki so jih izpeljali v Salonu okusov. V petek je bil med protagonisti dogajanja kuharski mojster Andrea Mainardi; s pomočjo goriškega župana Rodolfa Ziberne je pripravil rižoto z grozdjem združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, ki so jo pospremili z aperitivom, za katerega so poskrbeli dijaki gostinskega zavoda Ad Formandum skupaj s svojim profesorjem Alexom Colettijem. Aperitiv so med drugim pripravili z likerjem oz. ginom, aromatiziranim z aronijo, tako da je bil na odru prisoten tudi njen proizvajalec Samo Sanzin, s sivko goriškega kmetijskega podjetja Luigia Ziani in - za čezmejno noto - še s pivom iz novogoriške pivovarne Reservoir Dogs.