53-letnik je prečkal mejo s 33 grami heroina

Goriška policija je pred nekaj tedni aretirala 53-letnega prebivalca Tržiča zaradi kršitve zakonodaje o mamilih. Med rutinsko kontrolo so policisti v civilu ustavili sumljivega moškega, ki se je sprehajal po Svetogorski ulici in za katerega so slutili, da je ravnokar prišel iz Slovenije.

Med pregledom naj bi moški odvrgel zavoj, ki je vseboval 33 gramov heroina. Policisti pa so se takoj zavedali, da se je hotel znebiti nečesa, vsebino zavoja je nato analizirala specializirana enota policije. Drogo so seveda zasegli, 53-letnika pa so po postopku legitimiranja odvedli v zapor. Zoper njega so sprožili kazenski postopek.