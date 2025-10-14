89-letnik se je smrtno ponesrečil pri delu

V ponedeljek popoldne se je smrtno ponesrečil 89-letnik iz Lokovca. Ta se je v gospodarskem poslopju skušal povzpeti na lesen podest. Med vzpenjanjem se je lestev prevrnila, zaradi česar je starejši občan padel z višine približno dveh metrov na betonska tla. Svojci so tik zatem poklicali reševalce, ki so poškodovanemu 89-letniku nudili prvo pomoč, zatem so ga prepeljali v bolnišnico v Šempetru.

Kljub zdravniški oskrbi je poškodovanec v bolnišnici umrl. Zdravnik je odredil obdukcijo za ugotovitev točnega vzroka smrti. Policisti iz policijske uprave Nova Gorica izključujejo tujo krivdo, glede na dosedanje ugotovitve. Kot je praksa, bodo sicer o dogodku s pisnim sporočilom obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici.