900 evrov v Gorici, nad 2000 v Novi Gorici

Novogoriškim družinam, ki že nekaj let kupujejo stanovanja v goriški občini, so se v zadnjih časih pridružila še podjetja iz Slovenije, ki v Gorici in okolici iščejo industrijske in obrtne hale. Spreminjajoče se razmere na čezmejnem nepremičninskem trgu so bile predmet posveta, ki ga je v četrtek v Trgovskem domu v Gorici organiziralo Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) s podporo javne agencije Spirit Slovenija.

Uvodoma je navzoče nagovorila nepremičninska posrednica Maja Vrtovec, sicer predsednica sekcije samostojnih poklicev SDGZ. Sledila sta pozdravna nagovora predsednika SDGZ Roberta Frandoliča in Boštjana Udoviča, direktorja Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Sloveniji.V imenu goriške občine je spregovoril odbornik Paolo Lazzeri, medtem ko je novogoriško občino zastopal podžupan Anton Harej, ki je načel eno izmed osrednjih tem posveta. Ugotavljal je namreč, da je v Novi Gorici premalo stanovanj in da veliko družin iz Slovenije kupuje nepremičnine na italijanski strani državne meje.

Prodanih bo 500 stanovanj

S številkami je v nadaljevanju postregel Pierluigi Sardelli, predsednik goriške sekcije združenja nepremičninskih agentov FIAP. V goriški občini predvidevajo, da bo do konca leta sklenjenih med 450 in 500 nepremičninskih pogodb. »Pričakujemo, da naj bi jih okrog sto sklenili slovenski državljani, kar bo približno enako kot lani. Med kupci iz Slovenije so v glavnem družine. Mnogi imajo otroke, ki obiskujejo šole v Italiji, nekateri pri nas delajo, večinoma zelo dobro poznajo italijanski jezik in sploh italijanske razmere. Za nakup v Gorici se odločijo predvsem zaradi cene in ponudbe,« je pojasnil Sardelli in opozoril, da se je v zadnjih letih ponudba stanovanj v Gorici precej znižala. »Pred leti je bilo v Gorici naprodaj po 400 stanovanj, zdaj jih je približno 250,« je še povedal Sardelli, ki pričakuje, da se bo s krčenjem ponudbe zvišala cena. Trenutno stane stanovanje v Gorici približno 900 evrov na kvadratni meter.

Da so cene v Novi Gorici precej višje, sta potrdila Matjaž Jakončič in Boris Kravanja iz družbe Re/Max. V Novi Gorici stane stanovanje po 2000 - 2500 evrov na kvadratni meter. »V Gorici so cene nižje, je pa res, da so stanovanja starejša, predvsem v centru. V obnovo je treba več vložiti, vendar se kljub temu še vedno splača,« je opozoril Matjaž Jakončič.

Trend se je obrnil

Pred leti so italijanska podjetja odpirala svoje podružnice v Sloveniji, v zadnjih časih se dogaja obratno. »Kolegi iz Slovenije mi pravijo, da se je pri njih precej povišala cena elektrike. Poleg tega je v Gorici in okolici precej več ponudbe, kar se tiče obrtnih in industrijskih hal,« je povedal Sardelli. Njegove besede je potrdila Barbara Kovic iz Zadružne kraške banke Trst Gorica. Sama se je ukvarjala s petimi oz. šestimi podjetji iz Slovenije, ki so se odločila za naložbo v Italiji.

»Podjetja iz Slovenije v Italiji večinoma ustanovijo novo družbo, potem kupijo halo in vanjo prenesejo del svoje dejavnosti. Pri tem lahko dobijo tudi prispevek iz razvojnega sklada po zelo ugodni 1,30-odstotni obrestni meri,« je opozorila Barbara Kovic in pojasnila, da podjetja iz Slovenije iščejo hale v bližini meje - v Gorici, Sovodnjah, Zagraju ... Poleg tega je povedala, da so 60 odstotkov letošnjih hipotekarnih posojil za nakup stanovanj oz. drugih nepremičnin zagotovili slovenskim državljanom. »Banke v Sloveniji slovenskim državljanom ne priznajo posojila, če kupujejo nepremičnino v Italiji,« je razložila in tudi sama potrdila, da je med slovenskimi državljani res veliko zanimanja za nakup nepremičnin v Italiji.