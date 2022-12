Alkohol ne sodi za volan

Alkohol nikakor ne sodi za volan (niti v decembrskem prazničnem času), saj je velikokrat soodgovoren za prometne nesreče, ki se pogosto končajo z najhujšimi posledicami – smrtjo ali invalidnostjo. Novogoriški policisti so včeraj oz. predvčerajšnjem obravnavali dva voznika, ki sta pregloboko pogledala v kozarec. Prvega so izsledili v Renčah in je napihal 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, na drugega so naleteli v Šempetru pri Gorici; njemu je rezultat preizkusa alkoholiziranosti pokazal, da je bilo v litru njegovega izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Obema je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in zdaj ju čaka še srečanje s sodnikom.

V prihodnjih prazničnih dneh bodo novogoriški policisti še naprej na preži za vinjenimi vozniki. »Potencialnih posledic vožnje pod vplivom alkohola se je potrebno zavedati bistveno prej, ko nastanejo, saj potem poti nazaj ni več. Zato ne dopustite, da bi zaradi vašega neodgovornega ravnanja ugasnilo življenje. Poskrbite, da za volanom nikoli ne sedi nekdo, ki uživa alkohol. V primeru, da bi uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), pa se ne odločite za vožnjo. S tem boste poskrbeli za svojo varnost in za varnost drugih udeležencev v cestnem prometu,« voznike nagovarjajo novogoriški policisti.