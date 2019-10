Amaro del Duce: gre za kaznivo dejanje?

»Zahteval bom poročilo o dogodku in preverjanje, ali gre za kaznivo dejanje.« Tako napoveduje goriški župan Rodolfo Ziberna v zvezi s prodajo grenčice Amaro del Duce na letošnjih Okusih ob meji. Žgano pijačo s spornim imenom so ponujali obiskovalcem praznika na pultu, ki je stal pod stojnico združenja Ribolla & Ribolla v Ulici Oberdan. Potem ko je med praznikom o grenčici poročal Primorski dnevnik, je župana z zadevo seznanila pokrajinska predsednica SKGZ Maja Humar. Ziberna se ji je zahvalil za opozorilo in sočasno priznal, da sam pulta ni opazil. »Zaradi visokega števila stojnic in obiskovalcev je skoraj nemogoče preveriti, kaj prodajajo posamezni stojničarji. Ne glede na to izražam obžalovanje nad dogodkom, saj je bila prisotnost omenjene grenčice neumestna,« pravi župan in obsoja provokacije, ki temeljijo na instrumentalizaciji tragedij iz polpretekle zgodovine - »v Gorici jih je bilo kar nekaj« - s slogani in simboli oz. zastavami. »Upam, da neprijetni dogodek kakorkoli ni skvaril prazničnega in prijateljskega vzdušja, ki že leta zaznamuje Okuse in nad katerim smo nedvomno ponosni,« zaključuje svoj dopis župan Rodolfo Ziberna.