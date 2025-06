Amfiteater SNG Nova Gorica prizorišče novih skupnih spominov

»Novi amfiteater ob novogoriškem SNG prinaša nov kulturni utrip v mesto in s tem tudi povezovanje narodov. Smo na meji in upam, da bomo s to pridobitvijo privabili veliko občinstva tudi iz sosednje Italije,« je pred slovesnim večernim odprtjem nove pridobitve s področja kulture, ki ga je mesto po treh desetletjih dočakalo ravno v letu EPK, zadovoljna poudarila direktorica SNG Nova Gorica, Mirjam Drnovšček. »Vsako tako odprtje je praznik. V tem primeru za tukajšnje prebivalce in za prebivalce čez mejo. Tu se bodo ustvarjali novi dogodki, novi spomini,« je pristavila ministrica za kulturo, Asta Vrečko, medtem ko Marko Bratuš, umetniški vodja v SNG Nova Gorica, mesto odslej postavlja ob bok Ljubljani in Mariboru, kot tretji kulturni center v državi.

Od dveh milijonov na šest

Ideja o izgradnji zunanjega amfiteatra ob stavbi SNG Nova Gorica izvira še iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je stavba tudi nastala. »Že arhitekt Vojteh Ravnikar je takrat postavil idejo poletnega gledališča. Ko se je vedelo, da bo tukaj potekala EPK, sta bivša direktorica Maja Jerman Bratec in bivša podžupanja Damjana Pavlica znali oživiti to idejo, jo predstaviti tudi takrat bivšemu ministru za kulturo Vasku Simonitiju, ki je podpisal prvo pogodbo o gradnji,« je na začetne ideje o zunanjem amfiteatru spomnila Drnovšček. Projekt je nato podprla tudi naslednja vlada. Od začetnih dveh milijonov evrov je investicija, ki poteka v več fazah, sicer narasla na šest. Finance je v celoti zagotovila država oz. Ministrstvo za kulturo.

Prva faza je zajemala gradbena dela amfiteatra, ki bo sprejel okoli 500 obiskovalcev, v okviru druge so nakupili osnovno opremo ter postavili začasno streho nad odrom. Tako so omogočili, da amfiteater prireditve že gosti s poletjem. V jeseni pa je v načrtu začetek gradnje stalne strehe, ki bo varovala oder, na katerem se bo v prvi sezoni odvilo več kot dvajset dogodkov.

»Sledila bo še tretja etapa, ki zajema še nakup odrske tehnologije in ureditev bifeja. Slednjega ne bomo upravljali mi, ampak ga bomo dali v najem. Za tretjo fazo bomo potrebovali še milijon in pol evrov,« dodaja direktorica Drnovšček, ki včeraj ni mogla skrivati veselja nad novo pridobitvijo: »Dobili smo novo prizorišče, ki bo gotovo popestrilo kulturni poletni kulturni utrip v mestu, kjer se bodo odvijale ne samo gledališke predstave, ampak tudi glasba in ples.«

V sklopu amfiteatra so bili zgrajeni tudi servisni prostori, ki omogočajo, da ta deluje neodvisno od »matične« stavbe SNG. V kletnih prostorih se tako nahajajo garderobe za nastopajoče, maskirnica, tuši in sanitarije, prostori za masko in frizure ter skladišče. »Manjka nam še blagajna, ki bi delovala neodvisno od gledališča. Letos bomo nakup vstopnic kombinirali preko spleta in pa z nakupom na blagajni na dan dogodka,« pojasnjuje Drnovšček.

Ministrstvo za kulturo je sicer v Novi Gorici v zadnjem času podprlo več projektov. »Podprli smo nekaj manjših prenov samostana na Kostanjevici, ki smo ga tudi razglasili za spomenik državnega pomena, končuje se EPIC z razstavo, ena večjih pridobitev bo obnovljena Vila Rafut – uspešni smo bili pri evropskih sredstvih, s strani Nature 2000 smo zagotovili štiri milijone in pol, potem ko je park že obnovljen,« je naštela ministrica Vrečko, medtem ko je državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan dodal, da je Nova Gorica na račun pridobitev v zadnjem času »zahodno od Ljubljane najmočnejše kulturno središče v državi.«

Amfiteater so včeraj svečano odprli s predstavo Realisti Jureta Karasa, ki so jo sicer zaradi slabe vremenske napovedi sicer prenesli v dvorano, naslednji dogodek po vrsti pa bo predstava 1977 iz Dodekalogije 1972 – 1983 režiserja Tomija Janežiča, ki bo na sporedu 27. junija. V letošnji sezoni se bodo v amfiteatru med drugim odvili štirje koncerti, tri filmske projekcije ter več gledaliških predstav, med katerimi bo tudi glasbeno – gledališka predstava Od Nice do Gorice, ki je nastala v produkciji Kulturnega centra Lojze Bratuž.