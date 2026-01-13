APT odpira poklicno priložnost mladim

»Naše podjetje izvaja pomembne projekte, predvsem na področju energetskega prehoda, zato potrebujemo nove strokovne profile. Ne gre le za usposabljanje, temveč za skupno gradnjo prihodnosti iz znanja, odgovornosti in deljene rasti,« poudarja generalni direktor podjetja APT Luca Di Benedetto ob predstavitvi programa Percorsi, novega projekta, ki je namenjen razvoju kadrov in vključevanju mladih na trg dela.

Premalo voznikov

Podjetje APT ima okrog 240 zaposlenih, med njimi je okrog 190 voznikov. Tudi teh - tako kot številnih drugih poklicnih profilov - primanjkuje. Projekt, s katerim želi goriško avtobusno podjetje konkretno vlagati v prihodnost, ponuja orodja za poklicno rast ter jasnejšo pot od usposabljanja do zaposlitve, obenem pa krepi kakovost storitev javnega prevoza na Goriškem. Namenjen je predvsem mladim iz goriškega prostora, a tudi iz drugih krajev.

Prva akcija v okviru programa nosi naslov Patente & Professione in je namenjena dekletom in fantom med 21. in 30. letom, ki so zaključil prvostopenjsko srednjo šolo. Podjetje APT bo v celoti krilo stroške pridobitve vozniškega dovoljenja kategorije D, kvalifikacije CQC za prevoz oseb ter drugih potrebnih kvalifikacij za dostop do poklica. Hkrati kandidatom omogoča neposredno zaposlitev v podjetju z vajeniško pogodbo: sprva z nalogami pomoči strankam in nadzornika vozovnic, nato pa s postopnim usposabljanjem za poklic voznika avtobusa.

Prijave zbirajo vse do 30. januarja 2026 ob 18. uri. Prijavo je treba oddati izključno prek namenske spletne platforme web.iolavoronelpubblico.it/apt_apprendista_autista/login.

