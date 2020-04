Med eno izmed kontrol, ki jih mejna policija opravlja v teh tednih v zvezi s spoštovanjem ukrepov za zajezitev okužbe s koronavirusom, so goriški policisti aretirali 26-letno romunsko državljanko. 26-letnica se je v Gorico pripeljala iz Slovenije. Po preverjanjih se je izkazalo, da je tožilstvo iz Vareseja zoper njo pred kratkim odredilo pridržanje in pripor zaradi ropa. Goriški policisti so jo aretirali in jo odpeljali v tržaški zapor Coroneo, kjer je na razpolago sodnim oblastem.