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Kronika

Aretirali moškega, ki je vstopil v market z mačeto

50-letni državljan ni upošteval dekreta o izgonu iz države

Spletno uredništvo |
Gorica |
9. okt. 2026 | 8:11
    Aretirali moškega, ki je vstopil v market z mačeto
    Policija (GORIŠKA KVESTURA)
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V goriški market je vstopil z mačeto, nekaj dni kasneje je poškodoval avtomobil in vihtel nož. Goriško sodišče je po teh dogodkih petdesetletnemu poljskemu državljanu odredilo prepoved zadrževanja na ozemlju Furlanije - Julijske krajine, ki jo je večkrat kršil, nakar ni upošteval niti dekreta o izgonu iz države, izdanega na goriški prefekturi. Na goriškem sodišču so se spričo kršitev odločili za izdajo naloga za prijetje, ki so jo izvršili policisti; moškega so aretirali 30. septembra.

Moški je z mačeto vstopil v market Eurospat v Ulici Aquileia 11. septembra. Takrat se ni vedel nasilno, tudi ob prihodu karabinjerjev se ni upiral. Nekaj dni kasneje so ga opazili z nožem v roki pred marketom iN’s v Ulici Trento. Moški je razbil šipo enega izmed avtomobilov parkiranih v bližini marketa. Bil je vznemirjen in je mahal z nožem, tako da so ga goriški policisti morali obvladati z električnim paralizatorjem, nakar so ga priprli.

Na goriškem sodišču so zanj odredili prepoved zadrževanja na ozemlju Furlanije - Julijske krajine, nekaj dni kasneje na goriški prefekturi pa izgon iz države. Ker se moški za ukrepa ni kaj dosti zmenil, so ga naposled aretirali.

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