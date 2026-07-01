Sredi mesta stanovanja za sobivanje starejših

Osamljenost in le delna samostojnost v tretjem življenjskem obdobju resno vplivata na zdravje, počutje in kakovost življenja. Zato se marsikje v Evropi spodbuja sobivanje v oskrbovanih stanovanjskih kompleksih, kjer lahko starejši občani pridobijo optimalno ravnovesje med samostojnim življenjem in varnostjo. Pozitivni učinki sobivanja bodo kmalu bolje poznani tudi na Tržaškem. Zavod za zdravstvene storitve Itis in Fundacija CRTrieste sta z zdravstvenim podjetjem Asugi in Občino Trst včeraj podpisala sporazum, na katerem sloni projekt za urbano regeneracijo treh poslopij namenjenih tako imenovanemu cohousingu.

»Pred enim letom smo začeli s snovanjem ambicioznega načrta,« je pred slovesnim podpisom dogovora dejal predsednik zavoda Itis Aldo Pahor, »ki bi ga sami težko uresničili. Pri CRTrieste smo naleteli na prave sogovornike, v zdravstvenem podjetju in tržaški občini pa poiskali ponudnike storitev, ki so za take stanovanjske komplekse temeljnega pomena.« Projekt predvideva regeneracijo treh stavb, ki so v lasti Itisa in se nahajajo v središču mesta, med zavodom in glavno bolnišnico. Z načrtovanim skupnostnim domom podjetja Asugi naj bi območje postalo pravo zdravstveno naselje.

V Ulici D’Azaglio 5 bo fundacija prenovila šestnadstropno stavbo, v kateri bodo uredili enajst stanovanj in tri poslovne prostore. V petnadstropni stavbi na Ulici Foscolo 15 bodo uredili deset stanovanj in dva poslovna prostora. Petnadstropna je tudi stavba v Ulici Manzoni 2, kjer bo dvajset stanovanj. Skupno naj bi tako uredili 41 stanovanj. V prihodnje naj bi se po napovedih predsednika Pahorja število povečalo na 50 do 60 bivalnih enot, ki ne bodo namenjene le starejšim, saj ciljajo na multigeneracijsko sobivanje, da ne bi kompleks postal geto za starejše, ampak primer vključevanja v družbo.Vsi prostori bodo dostopni in brez arhitektonskih pregrad. Vsem stanovalcem bodo na voljo socialna služba, zdravstvena oskrba in druge storitve.