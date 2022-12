Aretirali trojico mladih tatov

Policisti so v torek v Bistrigni aretirali tri osebe, ki so kradle v nekaj stanovanjih in v marketu v štarancanski občini. Gre sicer za dekle iz Štarancana in za dva mladeniča iz Veneta brez stalnega bivališča. Zoper enega izmed dveh moških je svojčas sodišče v Bellunu izdalo nalog za prijetje zaradi kraje.

Trojico so izsledili ob šotoru na polju zraven Bistrigne, kjer so se utaborili pred nekaj dnevi. Ob prihodu policistov je trojica skušala pobegniti. 19-letnega R.M. so prijeli nedaleč stran. Ostala dva sta se aretaciji upirala. 21-letnica R.E. iz Štarancana je proti policistom uperila žepni solzivec, poleg tega je skupaj z drugim moškim, 24-letnim C.A., ranila dva policista, enega v roko in drugega v obraz. Policisti so ob šotoru našli nož, klešče in škarje, poleg tega še nekaj ukradenih predmetov, ki so bili skriti med grmičevjem. Na goriškem sodišču so v četrtek potrdili pripor; 21-letnico in 24-letnika so nato izpustili na prostost, medtem ko so 19-letnika pospremili v goriški zapor.