Argentinski večer okronal vseslovensko srečanje

Z Argentinskim večerom v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici se je v četrtek zaključilo srečanje Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in domovine Dobrodošli doma 2025, ki ga je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu letos organiziral v Novi Gorici in Gorici, čezmejni Evropski prestolnici kulture.

Petkov zaključni večer je organiziralo Izseljensko društvo Slovenija v svetu. Prisotne sta pozdravila podpredsednik Vlade RS in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. Dogodka sta se udeležila tudi državna sekretarka Vesna Humar in predsednik društva Zedinjena Slovenija Jure Komar.

Argentinski večer je oblikovalo več skupin iz Argentine. Najprej je nastopila Folklorna skupina Pristava iz Buenos Airesa, ki od leta 1989 ohranja slovensko kulturno dediščino in s številnimi nastopi doma in v tujini širi slovensko kulturo in tradicijo med nove generacije. Folklorna skupina pleše na ritmih iz vseh slovenskih pokrajin, na četrtkovem večeru pa so se njeni člani predstavili z belokranjskim, prekmurskim in rezijskim plesom ter pokazali tudi argentinski folklorni ples peligon. Publiki iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva so se predstavili tudi maturanti skupine Rast 54 oz. skupina letošnjih abiturientov slovenskega srednješolskega tečaja v Buenos Airesu, ki so 13 let obiskovali sobotni pouk slovenščine in poglabljali znanje slovenskega jezika, kulture in zgodovine.