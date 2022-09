Avto predrl zid karabinjerske vojašnice

Z avtomobilom je predrla ograjni zid karabinjerske vojašnice. V Tržaški ulici v Gorici se je danes (17. septembra) nekaj pred 17.30 zgodila prometna nesreča, v katero je bila vpletena ženska, ki je sedela za volanom vozila tipa Volskwagen T-Cross z ljubljansko registracijo. Ženska naj bi se peljala po Ulici Cipriani, nakar naj bi iz ne povsem pojasnjenih razlogov tik pred križiščem s Tržaško ulico izgubila nadzor nad svojim avtomobilom, zapeljala naj bi na pločnik, prečkala cestišče in nazadnje trčila v ograjni zid vojašnice trinajstega karabinjerskega regimenta FJK. Na kraj so prišli mestni policisti in gasilci; žensko, ki je bila vseskozi pri zavesti, so odpeljali z rešilcem v bolnišnico.