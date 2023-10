Avtomobil zbil deklico

V Ulici San Michele na goriških Rojcah se je danes okrog 17. ure zgodila prometna nesreča, v katero je bila vpletena deklica. Avtomobil jo je zbil pred teniškimi igrišči. Deklica, ki je stara okrog 10 let, naj bi ravnokar zaključila trening. Na drugi strani ceste jo je v avtomobilu čakala babica. Ko jo je deklica videla, je tekla čez cesto, ravno v tistem trenutku pa je pripeljal avtomobil seat, v katerem je bila petčlanska družina, in jo zadel. Deklica je obležala kakih deset metrov stran, ostala pa naj bi pri zavesti. Na prizorišče nesreče so takoj prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in lokalni policisti. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so jo z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.