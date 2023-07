Avtoodpadi se že polnijo ...

Med ponedeljkovim neurjem je bilo poškodovanih na stotine avtomobilov. Nekateri imajo poškodovano zgolj karoserijo, drugim je toča predrla tudi šipe oz. vetrobranska stekla.

Nekateri avtomobili so tako močno poškodovani, da je popravilo dražje od njihove vrednosti. Zaradi tega je marsikateri avtomobil že končal v avtoodpadu.

»Prvi avtomobil, ki ga je toča dobesedno uničila, so mi pripeljali v sredo, v kratkem bodo prišli še drugi,« nam je povedal Michele Maniero, upravitelj avtoodpada Zavadlav na Jeremitišču. Prva »žrtev« neurja je približno dvajset let star Peugeot 2007. Toča je razbila zadnje steklo in stranski šipi, medtem ko je po strehi, vratih in sprednjem pokrovu poln udrtin.

Maniero je pojasnil, da je precej škode doživel tudi sam, saj je toča poškodovala več avtomobilov, ki so na ploščadi avtoodpada čakali na razgradnjo in katerih deli so bili pač na prodaj.