Betlehemska luč spet povezala sosede

Petkovo deževno vreme je nekoliko spremenilo program tradicionalnega sprejema Betlehemske luči v Štmavru. Do srečanja med domačini in prijatelji iz Solkana bi moralo priti pred štmavrsko cerkvijo, neugodne vremenske razmere pa so prireditelje prisilile, da so predajo lučke izpeljali na sedežu kulturnega društva Sabotin.

Pohodnike iz Solkana so pričakali člani Krajevne skupnosti Pevma, Štmaver, Oslavje ter predstavniki društva. Po pozdravih in predaji Betlehemske luči (pozdravil je Damijan Gorjan) je mlada Solkanka prebrala skavtsko poslanico miru in voščila vesele praznike. V imenu domačinov se je zahvalil predsednik Krajevne skupnosti Lovrenc Persoglia in napovedal, da bo 23. decembra v pevmski cerkvi božični koncert. Betlehemsko luč bodo prenesli v štmavrsko in pevmsko cerkev. Udeleženci snidenja so nato vsi skupaj zapeli še Sveto noč in nazdravili.