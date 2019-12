Bliža se rešitev za Športni center Hit

Rešitev za ohranitev Športnega centra Hit v Šempetru pri Gorici je od včeraj bliže na obzorju. Poročali smo že, da novogoriški Hit prodaja kompleks nekdanjih tovarn ABK in Cimosa, v katerega sodi tudi omenjeni športni center. Namera je sprožila zaskrbljene odzive med športnimi društvi in drugimi uporabniki objekta, ki bi ostali brez prostora za vadbo. V reševanje nastale situacije sta se vključila župana šempetrske in novogoriške občine, ki sta z najverjetnejšim kupcem kompleksa, Marinom Furlanom, direktorjem družbe Intra lighting, včeraj podpisala pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice za objekte Športnega centra Hit.

Športni center Hit s košarkarsko oz. rokometno dvorano s tribuno, garderobami, atletsko dvorano in drugimi pomožnimi prostori predstavlja priložnost za športna društva in druge uporabnike, kakršne ni daleč naokoli, pa čeprav objekt prvotno ni bil zasnovan in zgrajen s tem namenom. Da bi objekt še naprej ostal v funkciji javne infrastrukture, namenjene športu, sta Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica z najverjetnejšim kupcem objektov, družbo Intra lighting, dosegli dogovor. Ta omogoča Občini Šempeter - Vrtojba ali obema občinama skupaj v naslednjem letu odkup Športnega centra Hit, ki zajema okoli pet tisoč kvadratnih metrov pokritih površin in skoraj osem tisoč kvadratnih metrov pripadajočih zemljišč za ceno 1,2 milijona evrov.