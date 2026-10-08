V Gorici se bodo učili logistike

V Gorici se bo v kratkem začel študijski program nove višje strokovne šole za tehnologijo ITS Academy, ki bo posvečen logistiki in intermodalnemu prevozu.

»V Furlaniji - Julijski krajini z višjimi strokovnimi šolami trenutno krijemo štiri tehnološka področja, kjer je povpraševanje po specializiranih poklicnih profilih zelo visoko. Ob zaključku študija je zaposljivost študentov zelo visoka, kar 98-odstotna,«je vodja deželne službe za usposabljanje Furlanije - Julijske krajine Elisa Marzinotto poudarila na včerajšnji predstavitvi letošnjega informativnega dne Ready2GO!, ki ga goriška občina prireja za učence in dijake zadnjih letnikov prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol v petek, 23. oktobra, med 9. uro in 13.30 v dvorani UGG in na sosednjem Battistijevem trgu.

Na sejmu se bodo predstavili razni poklicni zavodi, goriške drugostopenjske srednje šole, univerzi iz Trsta in Vidma, ne nazadnje tudi strokovne šole za tehnologijo iz Trsta, Vidma in Pordenona. Elisa Marzinotto je razložila, da so nove strokovne šole za tehnologijo uspešne, ker so tesno povezane z gospodarstvom.

»V učnem kadru so pogosto predstavniki podjetij, ki si prizadevajo, da bi bilo kadrovanje mladih čim boljše, saj ob zaključku študija zaposlijo mnoge študente,«je pojasnila vodja deželne službe za usposabljanje Furlanije - Julijske krajine, po kateri bo ravno v tem šolskem letu začela s svojo dejavnostjo prva strokovna šola za tehnologijo na Goriškem, ki bo ponujala dveletni študijski program, posvečen logistiki in intermodalnemu prevozu. Nova strokovna šola bo delovala pod okriljem tržaške pomorske akademije, učna dejavnost bo potekala v prostorih zavoda Galilei-Cossar v Puccinijevi ulici v Gorici.

Opravljajo zadnje pogovore

»Na novi goriški strokovni šoli v teh dneh opravljajo zadnje pogovore z bodočimi študenti, nakar se bodo lotili dejavnosti,« je še napovedala Elisa Marzinotto in razložila, da so strokovne šole za tehnologijo namenjene mladim, ki so zaključili študij na drugostopenjskih srednjih šolah. Poleg tega je poudarila, da deželna služba za usposabljanje Furlanije - Julijske krajine redno sodeluje z najrazličnejšimi subjekti, saj je usmerjanje mladih izrednega pomena in hkrati zelo zapleteno zaradi hitrih sprememb v gospodarstvu in družbi nasploh.