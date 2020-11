Bo nova infrastruktura segala čez mejo?

V Ulici Scodnik v Gorici s polno paro potekajo dela za sanacijo potoka Koren, s katerimi bodo zagotovili tudi poplavno varnost mesta Gorica in jugozahodnega dela Nove Gorice. Zato si je včeraj v družbi goriškega župana Rodolfa Ziberne gradbišče ogledal novogoriški župan Klemen Miklavič s sodelavci. Odgovorni za postopek na goriški občini in predstavniki gradbenega podjetja so jim opisali potek gradnje odvodnika, ki bo ob izdatnih deževjih zajemal višek poplavnih voda iz potoka Koren in jih vodil do Soče. Pojasnili so jim, da je priporočljivo, da novogoriška občina za razbremenjevanje Korna in večjo poplavno varnost na slovenski strani zgradi še del potrebne infrastrukture v Erjavčevi ulici.

»Predvsem nas težava s podtalnico v Novi Gorici opominja na dejstvo, da sta Gorica in Nova Gorica zgrajeni na isti ravnici in da moramo zato tovrstne težave reševati skupaj. Odvodnja je del tega, kar nas druži; torej ne samo gospodarstvo, ne samo družbeni procesi in kulturni projekti, temveč tudi infrastruktura, ki je osnova za urejanje življenja v urbanem okolju,« je dejal Miklavič in spomnil, da je ureditev Korna projekt, ki izhaja iz meddržavnega sporazuma in ki bo v pozitivnem smislu vplival tudi na urejanje odvodnje v Novi Gorici ter s tem tudi na možnost novih gradenj. »Sistem je potrebno dopolniti. Manjši del tega sistema je na slovenski strani na koncu Erjavčeve ulice in naša naloga je, da to zdaj preučimo in spodbudimo vlado, da pristopi k tistemu, s čemer se je zavezala z meddržavnim dogovorom,« je dejal Miklavič.