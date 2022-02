Bolj dostopno, varno in lepše

Območje avtobusne postaje na začetku Verdijevega korza, ki ga občina prenavlja že nekaj mesecev, bo v kratkem zaživelo v novi podobi. Postavili bodo strešno kritino, klopi, koše za smeti in ustrezno razsvetljavo, celotno območje bo dostopno tudi za uporabnike vozičkov. Občinski tehnični urad je pred kratkim naročil urbano opremo, v katero bodo vložili 40 tisoč evrov, katerim je treba prišteti 130 tisoč evrov, ki so jih porabili za celotno obnovo.

»Želeli smo obnoviti postajališče, ki je bilo nekoliko zanemarjeno, čeprav je v samem mestnem središču. Zdaj bo imelo privlačnejši videz, predvsem pa bo dosti bolj funkcionalno. Tudi uporabniki vozičkov ali gibalno ovirane osebe bodo lahko brez težav prišle do te postaje, kjer se začenja marsikatera avtobusna linija,« pravi župan Rodolfo Ziberna. Pred obnovo je to območje namreč bilo slabo dostopno za pešce, saj ni bilo jasne poti med parkirnimi prostori, avtobusi in ograjenimi deli ploščadi. Kljub središčni lokaciji avtobusna postaja ni imela ustrezne opreme za potnike, za katere pa bo po novem čakanje na avtobus prijetnejše.