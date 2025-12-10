Zapornicam pice, paznikom panetoni

Ljudje na družbenem robu, med katere sodijo tudi zaporniki in zapornice, so potrebni lepote. Lepih druženj, dobre hrane, lepih daril, nasploh vseh tistih lepih stvari, ki jih spominjajo in opominjajo, da so tudi oni navsezadnje ljudje, vredni prijaznosti in človeške bližine. In to kljub vsem napakam, ki so jih storili v življenju in za katere sedaj plačujejo kazen.

Tega se še posebej zavedajo prostovoljke in prostovoljci tržaške Skupnosti svetega Egidija, ki so preteklo soboto v ženski oddelek koronejskega zapora prinesli predbožično vzdušje, dobro voljo, veselje, smeh, darila in nenazadnje pico ter druge praznične dobrote.

Tokrat so predpraznično kosilo priredili na ženskem oddelku zapora, kjer kazen prestaja približno trideset kaznjenk. »Postregli smo jim s pico iz bližnje picerije,« je povedal prostovoljec. Bolj kot sama hrana pa je zapornice razveselila prisotnost gostov, ki so podolgovato mizo v zaporniški jedilnici okrasili, kot se za praznike spodobi. Zapornice so bile, tako Fondacaro, med kosilom sproščene, s prostovoljci so se pogovarjale o najrazličnejših temah. Večina je prosto spregovorila tudi o napakah v življenju: »Pripovedovale so nam, kako bo lepo, ko jih bodo izpustili, kje bi rade živele, kaj bi rade delale.«