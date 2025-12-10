Z novo ureditvijo bodo imeli prednost pešci

V prihodnjih mesecih bo odsek Petrarcove ulice med Ljudskim vrtom in Battistijevim trgom v Gorici dobil novo podobo. Občinski odbor je namreč potrdil izvedbeni načrt za ureditev velikega dvignjenega prehoda za pešce, ki bo povezal park in trg oz. parkirišče v enotno površino, izboljšal varnost ter ustvaril bolj funkcionalen prostor za sejme in prireditve. Vrednost naložbe znaša 170 tisoč evrov in je financirana iz sredstev Trgovskega okrožja (Distretto del commercio) in občinskega proračuna.

Danes je omenjeni odsek enosmerna asfaltirana cesta, del vozišča zasedajo parkirna mesta. Na nekaterih točkah je vozišče poškodovano, saj so korenine dreves dvignile asfalt in robnike, medtem ko je bil pločnik ob mestnem parku pred kratkim že prenovljen in je tlakovan s porfirnimi kockami.

Projekt biroja Franchi+Associati predvideva, da bo vozišče na omenjenem odseku dvignjeno na nivo pločnikov in bo prav tako tlakovano s porfirjem. Prehod z avtomobili bo dovoljen, nova ureditev pa bo jasno dajala prednost pešcem in bo ulico spremenila v naravni podaljšek parka in trga ob sejmih in drugih dogodkih. Uredili bodo klančine za priključitev na pločnike ter nove odtočne jaške, ob tem pa nadgradili sistem odvajanja meteorne vode.

Posebna pozornost je v načrtu namenjena zelenici s kipom Enrica Totija, ki stoji med Petrarcovo ulico in trgom. Na njej bodo posadili nove rastline, predvsem vrtnice.