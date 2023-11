Borcem proti nacifašizmu posvetili Svobodni cvet

Ljudi, ki so v četrtek napolnili veliko dvorano goriškega Kulturnega doma, je čakalo izredno doživetje. Na srečanje s partizansko pesmijo, prežeto s sporočilom o pravičnem boju proti nacifašizmu, je povabila ženska vokalna skupina kulturnega društva Danica z Vrha. Pomenljiva predstava, ki je slonela na glasbeno-gledališki osnovi, je nastala po zamisli Viljene Devetak in v režiji Andreja Pahorja. Predstavo so naslovili Svobodni cvet, globoko občuten in na trenutke ganljiv dogodek pa je odražal dogajanje ob padcu fašizma leta 1943.

Bil je to čas, ko je izbruhnilo neizmerno veselje in navdušenje ob klavrnem koncu fašistične strahovlade, ki je našemu narodu povzročila toliko gorja. Iz kazenskih taborišč in posebnih bataljonov je tedaj domov pribežalo veliko Slovencev, ki so se takoj vključili v partizanske vrste. To veselje pa je trajalo malo, saj so se že kmalu pojavile močno oborožene nemške enote, ki so v nekaj dneh zasedle del Goriške. Takrat so se mladi fantje, ki so se jim pridružili še delavci iz tržiških tovarn, vključili v oborožen boj proti Nemcem. Nastala je goriška fronta, ki je na začetku kar uspešno kljubovala nacističnim silam, a to ni trajalo dolgo, saj slabo oboroženi in pomanjkljivo izurjeni borci niso bili kos prekaljenim in v bojih preizkušenim nemškim enotam. Goriška fronta se je sesula, kar pa ni načelo duha že prej prisotnih in organiziranih partizanskih edinic. Le-tem so se priključili in jih številčno ojačili prav mladi borci in številne borke, ki so ognjeni krst doživeli na goriški fronti.

Ne smemo pozabiti

V svojem nagovoru je na to spomnila predsednica društva Danica Viljena Devetak. Po njenih besedah ne smemo nikoli pozabiti na te fante in dekleta, ki so se vključili v oborožen odpor zoper krutega sovražnika. Pri tem je omenila dragoceni pričevanji takrat komaj 15-letne Ide Juren s Poljan in 16-letnega Maria Visentina z Vrha, ki je bil v bojih pri Šempetru tudi hudo ranjen. »Njima in vsem tistim, ki so verjeli v boljši jutri in žrtvovali svoja mlada leta, posvečamo nocojšnjo prireditev,« je dejala Viljena Devetak.