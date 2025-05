Brez družinskega zdravnika na Goriškem že šest tisoč občanov

Javnemu zdravstvu v Gorici se ne obeta rožnata prihodnost. Tako menijo v goriškem odboru za javno zdravstvo, kjer so prepričani, da je treba nemudoma in enotno ukrepati. Člani odbora so na včerajšnji tiskovni konferenci orisali trenutno stanje javnega zdravstva na Goriškem, ki se sooča tudi z vse večjim pomanjkanjem družinskih zdravnikov. Le-te pogreša že šest tisoč občanov. Zaradi številnih težav želijo sklicati sestanek z načelniki svetniških skupin. Verjamejo namreč, da je edina rešitev v skupnem in odločnem odzivu, saj ne gre za probleme ene ali druge stranke, temveč za teme, ki se tičejo vseh občanov. V pričakovanju na odgovor načelnikov pa bodo pred goriško občino priredili javni shod v torek, 20. maja, ob 17.30.

Odklanjajo zaradi negotovosti

»Januarja smo dosegli to, kar se je zdelo nemogoče, naše delo pa ni zaključeno, truditi se moramo naprej,« je v imenu odbora dejal Adelino Adami v zvezi s kardiološkim oddelkom. Tako občani kot občinski svet so se v začetku letošnjega leta namreč odločno in enotno izrekli proti ohromitvi goriškega kardiološkega oddelka. Decembrski sklep na predlog odbornika Riccarda Riccardija je predvideval selitev postelj kardiološkega oddelka v Tržič in ukinitev goriške enote za kardiološko intenzivno nego (Utic). Glede postelj kardiološkega oddelka je odbornik Riccardi priznal, da je šlo za napako. V zvezi z enoto Utic pa je bila odločitev preložena oz. zaupana zdravstvenemu podjetju Asugi, ki bo moralo zadevo preučiti in izdelati predlog do konca letošnjega leta.

»Če je bila Dežela tako zaverovana v selitev, je imela verjetno svoje znanstvene in logistične razloge za to,« je dejal Adami. Goriški odbor za javno zdravstvo je zato namenil uradni dopis tako deželi FJK kot zdravstvenemu podjetju Asugi, da bi dobil vpogled v razloge, ki so botrovali k odločitvi. Na svoja vprašanja pa člani odbora niso dobili pravega odgovora, zaradi česar sklepajo, da tičijo za sklepom zgolj politični razlogi.

Kakšno pa je sedanje stanje kardiološkega oddelka? Zaradi pomanjkanje osebja so zaposleni primorani sprejemati dodatne delovne izmene, razlaga odbor. Obrnili so se tudi na zunanje zdravnike, vendar vsi odklanjajo delovno mesto, saj je stanje pri nas preveč negotovo.

Nič boljša ni situacija družinskih zdravnikov. Marca lani je bilo občanov brez družinskega zdravnika približno tri tisoč. Njihovo število se je sedaj podvojilo.