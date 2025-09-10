Brezmejni dodatek Okusom

Zadnji septembrski konec tedna na mejo med Novo Gorico in Gorico prinaša Brezmejne okuse. Gre za tretji množični dohodek v okviru Evropske prestolnice kulture, ki pravzaprav prinaša nadgradnjo oz. posebno izdajo tradicionalnega goriškega festivala hrane Okusi ob meji. Med 26. in 28. septembrom se bo torej v EPIC okrožju, ki ob prenovljenem Trgu Evrope/Transalpina vključuje še dva nedavno odprta prostora EPK – kavarno EPIC in Super Osmico, odvijala predstavitev enogastronomske ponudbe novogoriško – goriške in ostalih evropskih prestolnic kulture.

Tridnevno dogajanje prinaša več vsebinskih sklopov, in sicer Okusi Evrope, Laboratorij za prihodnost hrane, Brezmejna vinska pot, Teden restavracij na poti, kuharski šovi v Super 8, ustvarjalni programi za otroke, obiskovalci pa se bodo razveselili tudi prihoda vinskega vlaka.

Še pred uradnim začetkom, v četrtek, 25. septembra, bo v Super Osmici potekala večerja s katalonskim chefom Sergijem Palacinom. Prijave na ekskluzivno večerjo so omejene, zbirajo pa jih na elektronskem naslovu info@superosmica.com.

»Od petka do nedelje boste lahko okušali okuse prihodnosti evropskih prestolnic kulture, pa tudi slovenske hrane na stojnicah od 12. pa do 20. ure,« pojasnjuje Mija Lorbek, direktorica GO! 2025.

Petkovo dogajanje se bo začelo s konferenco o klimatskem stoletju Goric, ki bo odprta za širšo javnost, sledila bo uradna otvoritev stojnic s hrano in pijačo. Za predstavitev slovenske hrane bo posebej poskrbelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo na festivalu sodelovalo v okviru kampanje Lepo je biti kmet in v sodelovanju s Tednom restavracij.

To pa še ni vse. Za posebno presenečenje bosta poskrbela župana, ki se bosta v petek v sklopu projekta GO! Pasta pomerila v kuhanju. »Župana Gorice, Rodolfa Ziberno, sem izzval, da bi prvega dne med glavnim dogajanjem tu, na Trgu Evrope/Transalpina, na stojnicah nekaj skuhala. Predlagal sem mu, da bi pripravila vsak eno jed: jaz bom skuhal cjarsone, on pa idrijske žlikrofe,« je na predstavitvi programa Brezmejnih okusov razkril novogoriški župan Samo Turel. Ziberna je izziv sprejel in povedal, da je nanj pripravljen, o prihajajočem festivalu pa povedal: »Svetovni zemljevid okusov, arom in barv, ki letos praznuje svojo 20. izvedbo, bo obogaten s kulturno-gastronomskim festivalom Brezmejni okusi. Trg Evrope/Transalpina bo gostil prijatelje, ki so že doživeli pot do evropske prestolnice kulture, pa tudi tiste, ki jo šele čakajo, in ki bodo ob tej priložnosti predstavili svoje zgodovinsko-kulturne priložnosti ter gastronomske posebnosti.«

Zanimiv znanstveni del

Zanimiv bo doprinos znanstevno-raziskovalnega dela programa, ki bo predstavil rezultate uradnega programa GO! 2025 Laboratorija za prihodnost hrane. »Na osnovi bogate gastronomske dediščine in najnovejših znanstvenih dognanj lokalna skupnost v laboratoriju raziskuje načine pridelave hrane, ki so prijaznejši do okolja, bolj zdravi in okusni, ob tem pa združuje tradicionalna znanja z visokotehnološkimi pristopi. V preteklih dveh letih so se posvetili fermentaciji, liofilizaciji, destilaciji, pripravi zeliščnih tinktur, kombuči, fermentiranju zelenjave, varjenju piva ter raziskovanju gob in biopolimerov iz kombuče in micelijev,« našteva Mija Lorbek.

Dogajanje bodo vse tri dni zaključili z brezplačnimi koncerti: v petek, 26. septembra Elevators z Big band orkestrom RTV Slovenija, dan kasneje bo nastopil Magnifico z Gong Orchestra, v nedeljo, 28. septembra, pa bo glasbeno dogajanje zaokrožil Big band Nova s čezmejnimi gosti.

»Še posebej sem vesel, da smo skupaj s prijatelji iz sosednje strani meje v letošnjem letu uspeli pripeljati delček, neko dodatno ponudbo k tradicionalni prireditvi Okusi ob meji in da bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje,« poudarja novogoriški župan Samo Turel. Med festivalom bo Gorico in Novo Gorico povezoval tudi avtobusni prevoz.