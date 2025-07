Brezmejno so se povezali v glasbi

Impozantno pročelje železniške postaje na trgu obeh Goric je po več izstopajočih kulturnih dogodkih, ki se kot po tekočem traku vrstijo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025, s svojo edinstveno in očarljivo pripovedjo navdihnilo tudi pianista Aleksandra Gadžijeva, okrog katerega je nastal četrtkov koncertni dogodek, eden od vrhuncev uradnega programa EPK 2025.

Solisti, orkester, združeni zbori, uveljavljeni mladi instrumentalisti so sooblikovali koncert Točka srečanja, ki je s kakovostnimi izvedbami, a tudi v prisrčnem duhu povezal izvajalce na odru in publiko v polnem parterju. Poletni večeri obetajo dostopnost in dopadljivost: vsakdo mora čutiti, da je »na pravem mestu«, in koncert Gadžijeva (& friends) je želel nagovoriti čim širše in raznoliko občinstvo s samimi prepoznavnimi biseri.

V prvem delu so zazveneli ljudski plesi ali skladbe, ki so nastale v ljudskem tonu, v drugem delu pa so imele glavno besedo skladbe po tradicionalnih spevih. Pred tem sta publiko pozdravila novogoriški župan Samo Turel in direktorica GO! 2025 Mija Lorbek, ki sta poudarila idealno kombinacijo faktorjev, zaradi katerih je Gadžijev postal ambasador EPK 2025, saj je namreč pianist mednarodnega formata in hkrati domačin, ki si kot človek meje prizadeva za kulturno obogatitev goriškega brezmejnega prostora in gradi mostove med glasbeniki različnih držav. Nekateri izmed teh so stopili z njim na oder na četrtkovem koncertu.