Briška cesta skozi načrte in zgodbe

Od obmejnega do brezmejnega ob 50-letnici podpisa Osimskih sporazumov in 40-letnici izgradnje briške ceste je naslov zanimive razstave, ki bo do junija prihodnjega leta na ogled v prostorih Gradu Kromberk. Gre za dokumentarno razstavo, ki do potankosti prikaže politične meddržavne odnose, zamisli, načrte, gradnjo in naposled izgradnjo Osimske ceste, ki preko pobočja Sabotina povezuje Novo Gorico z Goriškimi brdi. Posebna pozornost je namenjena gradnji cestnega mostu, ki se nad Sočo pne iz Solkana do pobočja Sabotina.

Ljudje za uradnimi podatki

Razstavo je pripravil Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, prvič pa so objavljeni tudi dokumenti, ki jih hrani Državni arhiv v Gorici in zadevajo gradnjo italijanskega dela trase. Predstavljen je politični kontekst povojnega reševanja obmejnih izzivov, podrobneje pa obiskovalec spozna tudi projektne ideje in rešitve pri iskanju ter umeščanju cestne trase in mostu. Razstava osvetljuje tudi dogajanje skozi spomine posameznikov in tako prikazuje številne osebne zgodbe, ki jih iz uradnih virov običajno ne razberemo.