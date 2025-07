Briška cesta velik dosežek v razdeljeni Evropi

Kdor bi hotel ob 40. obletnici njenega odprtja zvedeti kaj več o Sabotinski cesti, ki je znana tudi kot Osimska ali Briška cesta, lahko na svoj račun pride na razstavi na Gradu Kromberk. V Goriškem muzeju so skušali iz več zornih kotov prikazati zgodbo ceste, ki je na podlagi Osimskih sporazumov prek Sabotina povezala Goriška Brda z Novo Gorico, delno tudi čez italijansko ozemlje. Načrti, fotografije in spomini posameznikov osvetljujejo, kako je ta odpravila krivico, ki je za prebivalce Goriških Brd nastala z vzpostavitvijo državne meje med Italijo in takratno Jugoslavijo po drugi svetovni vojni.

Brez mejnih kontrol

Takratna cestna povezava prek Gorice je namreč ostala na italijanski strani in Brici so bili odrezani od novega regionalnega središča, Nove Gorice. Na slovenski strani je namreč edina cesta proti Goriškim Brdom iz Nove Gorice vodila z velikim ovinkom prek skoraj 20 minut vožnje oddaljenega kraja Plave, kjer je šele zavila v Brda. Z odprtjem nove ceste, ki je bila zaradi poteka čez italijansko ozemlje brez mejnih kontrol v povojni razdeljeni Evropi posebnost in velik dosežek, se je ta pot občutno skrajšala.

Razstava bo na gradu Kromberk ogled do 21. junija 2026. Postavili sta jo kuratorki Ines Beguš Bavcon in Tanja Gomiršek, pri pripravi pa so sodelovali tudi Pokrajinski arhiv v Novi Gorici ter Tomaž Vuga in Gorazd Humar.