Briška vina osvajajo Tržaški zaliv

Briška vina bodo tudi letos promovirali na tržaški Barcolani. V petek, 11. oktobra, v večernih urah bo pred tržaškim nabrežjem regata Venezia Giulia Collio Cup, na kateri bodo tekmovale jadrnice iz razreda J70. Jadralni klub SVBG bo k udeležbi povabil razna društva iz Trsta in bližnje okolice; doslej jih je svojo navzočnost potrdilo že deset.

Oktobrsko regato in sploh projekt, ki povezuje Brda z morjem, so v torek predstavili na kmetiji Renata Kebra na Ceglem v krminski občini. Uvodoma je spregovoril Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino, ki gmotno podpira projekt, pri katerem imata glavno vlogo vinski konzorcij Collio in krminska vinoteka. Poleg njega so spregovorili Mitja Gialuz, predsednik kluba SVBG, predsednik krminske vinoteke Michele Blazic in predsednik konzorcija Collio David Buzzinelli, ki so napovedali, da bosta na tržaškem nabrežju tudi dve stojnici z briškimi vini, sirom in suhomesnatimi izdelki.