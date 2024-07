V doberdobskem občinskem parku so v ponedeljek izpeljali še tombolo in turnir v briškoli, ki sta v nedeljo odpadla zaradi slabega vremena in s katerima je dokončno padel zastor nad letošnjimi dvoboji med Merkeduci in Grediščani. Nabralo se je kar nekaj ljudi iz Doberdoba in okolice, naposled se je činkvine veselila Tatjana Devetak, prvo tombolo je osvojil Nikolai Bruzzechesse. Druge tombole se je razveselil Lady Gergolet, ki je v paru z Gabrielom Ferfoglio zmagal tudi turnir v briškoli.