Brv bo zgrajena do konca leta

V okviru projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO Soča - Isonzo se ob Kajak centru v Solkanu gradi brv če reko Sočo. Dela si je včeraj na gradbišču ogledal novogoriški župan Klemen Miklavič skupaj z županom Občine Gorica Rodolfom Ziberno, pomočnikom direktorja EZTS GO Tomažem Konradom, direktorjem podjetja Kolektor CPG d.o.o. Kristjanom Mugerlijem ter strokovnimi sodelavci občine in združenja. Izvajalci del iz podjetja Kolektor CPG d.o.o. so povedali, da dela potekajo skladno s pogodbo in planom. Glavna zemeljska in temeljna dela so bila že izvedena. Brv bo predvidoma predana v uporabo konec letošnjega leta.

