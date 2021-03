Brv je končana, navezava še ne

Gradnja brvi čez Sočo je končana. V minulih dneh je bila na njej nameščena javna razsvetljava, v kratkem pa bo urejena še okolica brvi. Vendar je kolesarji in pešci, katerim je namenjena, še ne bodo uporabljali, saj zaenkrat še ne vodi nikamor. Na desnem bregu Soče je namreč treba urediti še povezovalno pot do kolesarske navezave proti Plavam oziroma proti Štmavru. Ta bi že morala biti urejena, a so izvajalci ob izteku brvi naleteli na izjemno zahteven plazovit teren, na katerem so potrebne še dodatne geološke preiskave, kar pa tudi pomeni, da bodo morali traso povezave začrtati na novo. »Če bodo vsi s tem povezani postopki tekli po najboljšem scenariju, bi lahko brv s povezovalno potjo odprli do poletja,« je povedal nadzornik Valter Figar.

Brv si je v sredo ogledal novogoriški župan Klemen Miklavič v spremstvu nadzornika Figarja, pomočnika direktorja EZTS Tomaža Konrada, vodje Službe za investicije mestne občine Simona Mlekuža, ter vodje gradbišča Kolektorja CPG Radovana Veliščka.