Brv končno prehodna

Solkanska brv je končno prehodna. Danes popoldne so jo uradno odprli ob prisotnosti treh županov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO. Rodolfo Ziberna, Klemen Miklavič in Milan Turk so trak prerezali skupaj s predsednikom EZTS GO Paolom Petiziolom in vodjo organa upravljanja programa Interreg Italia - Slovenija Lauro Comelli. EZTS GO je brv gradilo v okviru projekta Soča-Isonzo programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. S tem projektom se vzpostavlja skupno čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti, ki ustvarja urban čezmejni park med Novo Gorico, Gorico in Šempetrom.

